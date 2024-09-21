محافظ أسوان يلتقى أهالى أبو الريش.. ويؤكد سلامة مياه الشرب من التلوث

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع ممثلى أهالى قرى أبو الريش بمركز أسوان، اليوم، مؤكداً أن نتائج تحليل العينات التى تم أخذها من جميع محطات ومرشحات مياه الشرب بالمحافظة بإجمالى 103 محطات ومرشحات أكدت سلامة المياه من أى تلوث.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه جارى قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة، وبالتالى لا توجد أى مخاوف من انتشار الأمراض المعدية، حيث إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم لجميع المحطات والمرشحات، خاصة فى مناطق أبو الريش وبنبان والرقبة بدراو لضمان سلامة المياه وجودتها وطمأنة المواطنين، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لنشر التوعية بين الأهالى وعدم المبالغة والتهويل حيث يتم نشر الحقائق أولاً بأول سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظة.

كما أعلن المحافظ، عن أنه سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، والذى يصل إجمالي طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى (UPVC) مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه تم التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى إستكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للإستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المختصة.