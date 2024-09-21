اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء خلال 24 ساعة

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:46 ص
ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء خلال 24 ساعة جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







جرائم الأموال العامة

جريمة تجارة العملة

تجارة العملة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة