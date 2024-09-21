سعر المكرونة على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر 2024.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر 2024، خاصة المنتجات الأساسية حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 800 جم بسعر 15.5 جنيه وكيس المكرونة زنة 400 جم بسعر 7.75 جنيه ،ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو وتصرف البطاقة الواحدة حتى 6 كيلو لمن يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، كما يتم توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى كما يتم ضخ السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة.