اليوم السابع
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حزب الله يعلن استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر إثر قصف إسرائيلي

السبت، 21 سبتمبر 2024 09:38 ص
حزب الله يعلن استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر إثر قصف إسرائيلي شهداء حزب الله - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر "زهير" من بلدة عيناثا، في قصف إسرائيلي.

وفجر اليوم نعى الحزب، القائد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وقال حزب الله، في بيانٍ، إنّ الحاج "عقيل التحق بموكب إخوانه من القادة الشهداء الكبار، "بعد عمر حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات والانتصارات".

وكانت الضاحية الجنوبية تعرضت، أمس الجمعة، لاستهدافٍ إسرائيلي أدّى إلى إصابة العشرات بين شهيد وجريح، بعد يومين من العدوان الإلكتروني الذي شنه كيان الاحتلال، مستهدفاً أجهزة التواصل في أكثر من منطقة لبنانية.







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