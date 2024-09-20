قوات لبنانية تواصل رفع الأنقاض وانتشال الجثامين من محيط القصف الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

تواصل القوات المدنية اللبنانية، عمليات رفع الانقاض وانتشال جثامين الشهداء والمصابين من المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في منطقة حي القائم، حيث أخليت المنطقة ممن ليس لهم عمل لعدم إعاقة عمليات الانقاذ".

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم أطفال وإصابة نحو 60 آخرين فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جاء فيه:" أن غارة العدو الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت فى حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وقد استقبلت المستشفيات اللبنانية حتى اللحظة 60 جريحا".

من جنبه قال مسؤول إسرائيلى، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة فى الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبنانى، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".