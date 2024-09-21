تعرف على تفاصيل الخريطة الصنفية لمحصول القمح في الموسم الجديد

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، السياسة الصنفية لـ محصول القمح للموسم 2024- 2025، على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تشمل الاصناف المثلى للزراعة في كل محافظة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:-

1-منطقة الوجه البحري والجيزة، والتي تشمل محافظات: بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الاسكندرية، المنوفية، القليوبية، و الجيزة، فإنه يفضل زراعة الاصناف: مصر 3، مصر4، جيزة171، سخا 95، سخا 96، سدس14، سدس15.

2- منطقة مصر الوسطى، والتي تشمل محافظات: الفيوم، بنى سويف، و المنيا، فإنه يفضل زراعة الاصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4-، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5.

3- منطقة مصر العليا، والتي تشمل محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، والوادي الجديد، فإنه يفضل زراعة الأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5.

4- الأراضي المستصلحة حديثا، وتحديدا في " الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، و توشكي" يفضل زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، وسوهاج 5.

4- صنف سخا 96، والذي تم تسجيله مرخرا، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته في الزراعات المتأخرة عقب محاصيل: الخضر، وقصب السكر.

