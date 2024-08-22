الشرقية تتصدر المركز الأول فى توريد القمح لموسم 2024 بـ621 ألف طن

الشرقية - إيمان مهنى

تمييز محافظة الشرقية، بجودة التربة الطينية، والذي أهلها لتكون الأولى في زراعة عدد من المحاصيل الزراعية، على رأسها محصول القمح، فهي تتصدر المحافظات بقيمة المخزون الاستراتيجي كل عام.

أعلنت محافظة الشرقية، انتهاء موسم توريد القمح للشون والصوامع، بإجمالي توريد بلغت 620 الف 761 طن و 274 كيلو قمح ، وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة.

كانت مديرية الزراعة بالشرقية، وقد خصصت مساحة مزروعة هذا الموسم بلغت 394 ألف 146 فدان بمتوسط إنتاج للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوى الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – جيزة 171 – سدس 14) ومصر 4 واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

كما خصصت 56 موقعا تخزينيا منهم 43 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

ويرجع زيادة المحصول الى الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، بداية من زيادة المساحات المزروعة، باستخدام اجود الأصناف،بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع المتطورة، المحافظة يوجد بها 11 صومعة توجد فى مراكز "الحسينية، صان الحجر، الصالحية الجديدة، ههيا، القرين، العاشر من رمضان، والزقازيق"، بالإضافة إلى 4 صوامع حقلية، بنظم تكنولوجية عالية تحافظ على كل حبه حتى نهاية موسم التخزين، وهي بديلاً عن الشون التقليدية والتى تعرض المخزون للتلف والإصابة.