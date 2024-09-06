اليوم السابع
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معهد المحاصيل الحقلية يحدد 7 أصناف من الأرز تتحمل نقص المياه

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 04:00 ص
معهد المحاصيل الحقلية يحدد 7 أصناف من الأرز تتحمل نقص المياه زراعة الأرز - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية إنه تم تحديد 7 أصناف على الأقل تتحمل تلك الظروف من نقص المياه، وهى جيزة 178 وجيزة 179 وهجين مصر1، وسخا سوبر 300 وسخا 104 وسخا 302 و303، ويمكن أن يتم ريها كباقى المحاصيل الصيفية الأخرى مما أدى إلى انخفاض المتوسط العام لاستهلاك المياه للفدان لجميع الاصناف التجارية بينما الاصناف الموفرة السابقة وباستخدام الطرق والتكنولوجيات الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة المباشرة.

وأضاف خليل، أنه تم تسجيل 4 أصناف جديدة الموسم الماضى، وجرى إكثارها هذا الموسم وهى جيزة 183 وسخا سوبر 301 و302 و303، وجارى تسجيل 2 صنف جديد.

وأوضح ليل أن المعهد ينتج تقاوى المربى والأساس لجميع الأصناف والهجن بما يحقق نسب التغطية المطلوبة للمساحات المستهدفة بالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص والتى يقوم المزارعون باستخدامها للحصول على انتاجية عالية لافتا إلى أن المعهد ينتج اكثر من 19 صنفًا من الأرز تم استنباطهم من 14 صنف وهجين يتم انتاجها على نطاق تجارى.

ويذكر أن متوسط إنتاجية الفدان فى مصر تبلغ 4 طن كمتوسط عام للجمهورية وهى واحدة من أعلى الانتاجيات عالميًا و تضاعفت تلك الانتاجية خلال العقدين الماضيين فقد كان متوسط انتاج الفدان 2,4 طن الفدان فى أواخر الثمانينيات للأصناف التقليدية مثل جيرة 171 وجيزة 172 والتى كانت تمكث فى الارض قرابة الستة أشهر من الزراعة للحصاد، وبعد انشاء مركز البحوث الزراعية والتدريب فى الأرز بسخا عام 1987 على يد الدكتور محمد سيد البلال والذى أسس كيان متميز يشمل كافة التخصصات ذات العلاقة بالأرز مما كان له أكبر الأثر فى اعتماد الأبحاث والبرامج المشتركة مختلفة التخصصات وبرنامج قومى للأرز والذى أحدث طفرة بإنتاج أصناف قصيرة العمر عالية الإنتاجية مقاومة للاجهادات الحيوية والبيئة مع الاحتفاظ بجودة عالية لحبوب الأرز.







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