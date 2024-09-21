اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين بقضية "أحداث أطفيح" لجلسة 16 أكتوبر

السبت، 21 سبتمبر 2024 02:22 م
تأجيل محاكمة متهمين بقضية "أحداث أطفيح" لجلسة 16 أكتوبر المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس- كريم صبحى

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح، لجلسة 16 أكتوبر للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 







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