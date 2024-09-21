إخلاء سبيل المفصول من الطريقة التيجانية المتهم بالتحرش بسيدة بكفالة مالية

كتب بهجت أبو ضيف

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية "، بكفالة 50 ألف جنيه، في البلاغ المقدم من سيدة ضده بالتحرش.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن .

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.. وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها .. وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه