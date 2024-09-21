انتظام طلاب المدارس الفنية فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين

انتظم صباح اليوم السبت الطلاب فى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت مدرسة النسل الثانوية التجارية للتعليم المزدوج والتابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية حضور مرتفع من الطلاب، كما تابع الدكتور عصمت الطوخى مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، مدرسة النيل الثانوية التجارية للتعليم المزدوج مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.



طابور الصباح



طلاب المدارس الفنية