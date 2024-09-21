الصحة تكشف إجراءاتها لمواجهة رصد حالات الإصابة بالنزلات المعوية.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل إجراءاتها التي اتخذتها بمحافظة أسوان، على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بأحد المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارىء والرعايات المركزة ، ومن المقرر تنفيذ إجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد إجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة ، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة.

كما وجه بضرورة تأكد مديري المستشفيات من توافر الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات وأدوية



اجراءات وزارة الصحة لمتابعة الوضع فى اسوان



اجراءات وزارة الصحة لمتابعة الوضع فى اسوان



اجراءات وزارة الصحة لمتابعة الوضع فى اسوان



اجراءات وزارة الصحة لمتابعة الوضع فى اسوان