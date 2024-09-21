نقابة الأطباء تؤكد استعدادها لدعم مستشفيات أسوان بعد انتشار النزلات المعوية

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب إصابة عدد من المواطنين بمحافظة أسوان بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات، حيث تواصلت النقابة العامة مع نقابة أطباء أسوان الفرعية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى هناك، والأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات.

والتقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بنقيب أطباء أسوان الدكتور حامد مكي، للاطمئنان على الحالة الصحية بالمحافظة، مؤكدا استعداد النقابة العامة من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم أي دعم للمواطنين والمستشفيات بمحافظة أسوان إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، متابعتها لأوضاع الأطقم الطبية بمستشفيات محافظة أسوان، وتثمن النقابة دورهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحجوزين بالمستشفيات، والإطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة والسكان، نتائج الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المركزي التابع للوزارة.

وتتمنى نقابة الأطباء السلامة لأهالينا في محافظة أسوان، وللأطقم الطبية العاملين بمستشفيات المحافظة، وجميع الشعب المصري.

من جهته، طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة للحد من خطر الإصابة بالنزلات المعوية.

كما طالب الدكتور أحمد مبروك الشيخ، جميع الأطقم الطبية بمحافظة أسوان، بالإستمرار في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع كافة وسائل مكافحة العدوى المختلفة، حفاظاً على سلامتهم.



