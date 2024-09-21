البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القديسة رفقة وأولادها بالشرقية

كتب: فتحية الديب - محمد الأحمدى

يترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس تدشين كنيسة القديسة رفقة وأولادها بالصالحية الجديدة بالشرقية.

ويشارك قداسة البابا فى الصلوات لتدشين الكنيسة عدد من الأحبار الأجلاء.

وكان المقر البابوي بالقاهرة، أمس الجمعة، شهد حفل تكريم خريجي الدفعة الثامنة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وكذلك ختام الدورة المكثفة للدفعة التاسعة بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، و المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقدس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في مصر القديمة٫ والدكتور القس رفعت فكري الأمين المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية ممثلًا عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر..

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني الحفل، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أن المسكونية موضوع شيق، وينمو في جميع الكنائس.

وألقيت عدة كلمات من نيافة الأنبا يوليوس، والدكتور زاهي عازار مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكية، وآلسي وكيل، المدير التنفيذي للمعهد. وقدمت الحفل الإعلامية نورا إدوارد المسؤول الإعلامي للمعهد.