الأرصاد: تكاثر السحب غدا على شمال البلاد وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد الموافق 22 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف فلكيًا على جمهورية مصر العربية، ويتزامن معه انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتصل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن الرياح تنشط غدًا على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، وتصل سرعة الرياح ( 40-50 )كم /ساعة ويرتفع الموج إلى (2-2.5) م.

وأضافت أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدًا من التحسن في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، وقد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.