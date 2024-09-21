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اعرف هتحضر أمتى.. جدول حضور طلاب مدارس القاهرة بأول أسبوع دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2024 03:00 ص
اعرف هتحضر أمتى.. جدول حضور طلاب مدارس القاهرة بأول أسبوع دراسة عودة المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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ينتظم طلاب مدارس القاهرة بداية من اليوم السبت، فى الحضور للدراسة، حيث قسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيام أول أسبوع دراسة على المراحل والصفوف الدراسية لتفادى الازدحام والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال أول أسبوع دراسة.
 
وسيتم انتظام الدراسة لكل المراحل والصفوف الدراسية يوم الخميس بأول أسبوع.
  1. السبت : يحضر صفوف kg1
  2. الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة
  3. الإثنين: 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوى، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة
  4. الثلاثاء: 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوى، كل الصفوف التى حضرت الايام السابقة
  5. الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة
  6. الخميس: يحصر جميع المراحل
  7. يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له






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