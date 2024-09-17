جدول حضور طلاب المدارس بالقاهرة فى أول أسبوع للدراسة

كتب سيد الخلفاوى

قسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيام أول أسبوع دراسة على المراحل والصفوف الدراسية لتفادى الإزدحام والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال أول أسبوع دراسة.

وسيتم انتظام الدراسة لكافة المراحل والصفوف الدراسية يوم الخميس بأول أسبوع

السبت : يحضر صفوف kg1

الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الإثنين : 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الثلاثاء : 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوي، كل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الخميس : يحضر جميع المراحل

يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له