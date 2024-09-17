تعرف على نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لـ رياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسى2024- 2025، وذلك من خلال اللينك https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.



فى حالة الاستعلام ستجد الآتى :

1- فى حالة القبول يجب دفع المصروفات فى خلال 15 يوما والا سيتم حذف الطلب

2- فى حالة ظهور رسالة : انتظروا نتيجة المرحلة القادمة، وهذا يعنى انتظار التسكين الثالث بعد شهر من الآن

3- كل من هم دون الخامسة، يمكنهم التقديم العام القادم لوجود كثافة عالية فى التقديم.



وفى السياق كان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.