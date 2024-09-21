أكلات تعالج الدوخة والدوار.. لذيذة وصحية

كتبت مروة محمود الياس

هل تعاني من الدوار والدوخة، ويصعب عليك تخير الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك فى الحد من هذا الدوار؟ لا شك أن الدوخة عرض ليس ببسيط يجعلك غير متزن ولا تستطيع القيام بأنشطتك على وجه كامل، ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تخفف من حدة هذا الشعور وهذه المشكلة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع amplifon فإن هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تخفيف حدة الشعور بألم الرأس والدوخة والدوار وعدم الاتزان، لأن الطعام يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن الجسم والقدرات المخية والعقلية والعصبية أيضًا ومن بين هذه الأطعمة:

المكسرات بأنواعها التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تدعم صحة الدماغ.

البقوليات الغنية بالمغنيسيوم التي تعزز من صحة الدماغ.

الخضروات الورقية مثل السبانخ الغنية بالحديد والمغنيسيوم المفيدة للجسم.

يمكن تناول الليمون أو تناول العصير المستخلص منه فهو يعزز من ترطيب الجسم العميق والتخلص من الشعور بالدوخة.

المأكولات البحرية مهمة للغاية وتساعد على تعزيز صحة العقل والدماغ وتقلل من الشعور بالدوخة.

الأسماك الدهنية بشكل خاص تمد الجسم بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وفيتامينات د الهامة التى تلعب دورا كبيرا في تخفيف حدة الدوخة.

الكبد من الأطعمة الصحيه التي تقلل من الشعور من الدوخة والدوار أيضًا.

من الفواكه الصحية في هذا الصدد التوت الصحي والمفيد الذي يعزز صحة الدماغ والعقل يقلل الدخان.

لا شك أن الافوكادو أحد أهم الخيارات الصحية التي تعزز من صحة الدماغ وتقلل من حدة الدوخة.