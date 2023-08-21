أخصائية غدد: المأكولات البحرية تحميك من خطر الإصابة بالغدة الدرقية

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثير من الأطفال والكبار من مشاكل الغدة الدرقية والتي تؤدي إلى عواقب صحية جسيمة على الصحة العامة للأفراد مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر، لذا يوصي الأطباء بفحصها بشكل دائمًا حتي لا يتعرضوا لمضاعفات صحية والإصابة ببعض الأمراض الناتجة من الغدة.

وكشفت الأبحاث الحديثة عن فوائد تناول المواد الغذائية البحرية للحفاظ علي صحة وسلامة الغدة الدرقية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "جازيتا. رو".

ومن جانبها نصحت الدكتورة سفيتلانا تيسلينكو أخصائية الغدد الصماء بتناول المأكولات البحرية للوقاية من أمراض الغدة الدرقية، مضيفة أنه من أجل الوقاية من الإصابة بأمراض الغدة الدرقية من الضروري إضافة الأطعمة التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة إلى النظام الغذائي، ولكي تكون غدتك الدرقية على ما يرام، تحتاج إلى تناول الكثير من فيتامين "د" والمواد الغذائية البحرية.

وقالت الأخصائية إن المأكولات البحرية تحتوي على نسبة عالية من اليود الذي له تأثير مفيد على صحة الغدة الدرقية، أما نقص اليود في جسم الإنسان فيمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لمختلف لأمراض من بينها الغدة الدرقية، مشيرة إلي أن نقص هذه المادة يمكن أن يبطئ إنتاج الهرمونات، كما يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

وفي ذات السياق أشارت الدكتورة بولينا زاركوفا أخصائية الغدد الصماء أن نقص الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال، وفي حال تعطل عمل الغدة الدرقية قد تبدأ مشاكل الانتصاب عند الرجال، وعند النساء قد تضطرب الدورة الشهرية.