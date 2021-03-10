علاج القىء فى المنزل ومتى يجب زيارة الطبيب

كتبت فاطمة خليل

القيء من الأعراض الصحية الشائعة التي قد تكون ناتجة عن الإصابة بنزلة معوية أو نزلة برد، وهو أحد مشاكل الجهاز الهضمي التي لها العديد من الأسباب المحتملة، في هذا التقرير نتعرف على علاج القىء والغثيان في المنزل ومتي يجب زيارة الطبيب، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج القيء في المنزل



يمكن أن يحدث القيء بسبب عدوى (أنفلونزا المعدة) أو حالة خفيفة من التسمم الغذائي ولمعالجته تحتاج إلى:

ترطيب الجسم بشرب السوائل الصافية.تجنب الطعام الصلب حتى ينتهي القيء.الحصول على راحة إضافية.التوقف مؤقتًا عن تناول جميع الأدوية الفموية غير الأساسية والمكملات الصحية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي قد تهيج المعدة وتجعل القيء أسوأ.

ومع ذلك، إذا فشل القيء في التحسن أو الشفاء، فقد تحتاج إلى طلب المساعدة الطبية، حيث قد يكون ذلك علامة على مشاكل أخرى، إذا كنت تعاني من فترة طويلة من القيء والجفاف تصبح مصدر قلق ، فقد تحتاج إلى التماس العناية الطبية.

اعراض مصاحبة للقيء تستلزم زيارة المستشفى



وقالت الدكتورة كريستين لي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى كليفيلاند كلينيك" أن الأعراض المصاحبة للقيء هي التي تحدد ما إذا كانت زيارة المستشفى ضرورية أم لا، ومن الأعراض التي تشير لوجود مشكلة في حالة الإصابة بالقيء وأنك يجب أن تزور المستشفى فوراً ما يلي:

-النزيف.

-دوار الرأس.

-الدوخة.

-آلام في الصدر.

-ضيق في التنفس.

- ضعف.

- تنميل أو خدر.

-خمول أو تغير في اليقظة العقلية.

بالنسبة للجزء الأكبر، إذا كنت تعاني من القيء غير المنضبط لفترات طويلة من الوقت حيث لا يمكنك الاحتفاظ بأي شيء في معدتك، يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى.

وقالت الدكتور لي إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية قاسية، مضيفة أن "الصغار والكبار أكثر عرضة لمضاعفات الجفاف وهم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي أو اختلال توازن الكهارل التي يمكن أن تصبح خطيرة."

قال الدكتور لي إن هناك العديد من الأسئلة التي سيطرحها الطبيب ويمكنك أن تسأل نفسك في تحديد السبب من القيء

اسأل نفسك هذه الأسئلة لمعرفة ما إذا كان يجب عليك زيارة غرفة الطوارئ:

تقيؤ الدم، وقالت الدكتورة لي إنه إذا كانت كمية الدم كبيرة، فيجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ لاستبعاد حدوث نزيف في الجهاز الهضمي العلوي.هل تعاني أيضًا من الإسهال أو الإسهال الدموي؟ قالت الدكتورة لي إن هذا قد يشير أحيانًا إلى تفشي التسمم الغذائي، والذي يمكن أن يستمر لأكثر من 24 ساعة. وقالت الدكتورة لي: "يمكن أن تكون السالمونيلا وبعض سلالات الإشريكية القولونية أكثر خطورة إذا طال أمدها". يمكن للأطباء أيضًا استبعاد التهاب القولون أو مرض التهاب الأمعاء أو التهاب الرتج الحاد.

لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين، ولكن إذا كان لديك أصدقاء أو أفراد من العائلة رأيتهم مؤخرًا مرضى أيضًا "فهذا يفسح المجال للعدوى".

-هل يمكنك تقليل السوائل الصافية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن عدم القدرة على تحمل أي سوائل صافية عن طريق التركيب أو الاحتفاظ بأي شيء أسفل هو علامة تحذير على أنه قد تكون هناك حاجة إلى عناية طبية ، "كما تقول.

-هل لديك حمى؟ قالت الدكتور لي: "هذا يجعل الأطباء يعتقدون أنه من المرجح أن تكون عدوى ، على الرغم من أن بعض الأمراض مثل مرض كرون أو متلازمات الأورام يمكن أن تسبب الحمى".

-هل لديك أعراض أخرى مهمة؟ قالت الدكتور لي إن العلامات الحمراء الأخرى تشمل آلام البطن المتصاعدة الشديدة والخمول والاضطراب العقلي. تقول: "هذه علامات حمراء كبيرة ، تحتاج إلى التماس العناية الطبية الفورية".