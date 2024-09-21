أخبار مصر.. انطلاق العام الدراسى فى عدد من المحافظات وحضور كامل للطلاب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور مرتفع للطلاب فى الأول من بدء العام الدراسي الجديد وسط حرص المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يتفقد 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر. وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، فى تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها من اليوم، على رابط خاص، بالموقع الرسمى للوزارة.

حضور مرتفع للطلاب بالعام الدراسي الجديد والفصول مكتملة.. صور

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضور مرتفع للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، كما حرصت المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

سعر الذهب فى مصر يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 3540 جنيهًا

يواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع في تعاملات اليوم السبت، على خلفية صعود كبير في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر ارتفاعات كبيرة، وفي السياق التالي نرصد تطور سعر الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4046 جنيها.

عيار 21 يسجل 3540 جنيها.

عيار 18 يسجل 3034 جنيها.

عيار 14 يسجل 2360 جنيها.

الجنيه الذهب 28320 جنيها. 31 شهيدا و68 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بلغ 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و68 جريحا.

رابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة