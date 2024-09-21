اليوم السابع
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ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية فى لبنان لـ19 شهيدا

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:19 ص
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية فى لبنان لـ19 شهيدا القصف على الضاحية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت ارتفع إلى 19 شهيدا، فضلا عن فقدان نحو 20 أخرين.

وتواصل القوات المدنية اللبنانية، عمليات رفع الانقاض وانتشال جثامين الشهداء والمصابين من المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في منطقة حي القائم، حيث أخليت المنطقة ممن ليس لهم عمل لعدم إعاقة عمليات الانقاذ".

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جاء فيه:" أن غارة العدو الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت فى حصيلة أولية إلى استشهاد 19 أشخاص وقد استقبلت المستشفيات اللبنانية حتى اللحظة 60 جريحا".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر "زهير" من بلدة عيناثا، في قصف إسرائيلي.

وفجر اليوم نعى الحزب، القائد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.







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