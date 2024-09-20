10 علماء من كلية هندسة كفر الشيخ ضمن تصنيف ستانفورد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن تواجد 10 علماء من أبناء الكلية ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة ضمت أفضل 2% من علماء العالم عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية، وتضم القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يُصنف بها العلماء في 22 مجالاً علمياً، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus.

أكد الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، أنّ كلية الهندسة لا تغيب عن التصنيفات الدولية والعالمية، حيث حققت العديد من التصنيفات الدولية، وجاءت هذه المراكز ثمار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أنّ ظهور 10 علماء من كلية الهندسة في قوائم ستانفورد يُشير إلى جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الكلية، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد وتأثير الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تُقدمه جامعة كفر الشيخ من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، انطلاقاً من ضرورة وضع البحث العلمي كأساس في العملية التعليمية على مستوى جميع الكليات داخل الجامعة ليكون نواة للبحث العلمي داخل الجامعة.

وتقدم «هليل»، بخالص التهنئة وتقديم الشكر والتقدير لعلماء كلية الهندسة، متمنياً لهم المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الكلية، مقدماً الشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على دعمه الدائم للكلية.

قائمة ستانفورد الأمريكية

وتنشر قائمة ستانفورد الأمريكية سنوياً قائمة بأفضل 2% من علماء العالم اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎التي تعتمد على مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، ومعامل «هيرش»، والتأليف المشترك.

وتأتي أهمية هذه الدراسة إلى استنادها لقواعد بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الاستشهادات والـ«h-index»، و«hm-index» المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب «c-score»، وغيرها من المعايير.