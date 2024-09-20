العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح الدكتور بدر أن الدفعة الجديدة تتألف من 24 طبيبًا في عدة تخصصات طبية هامة تشمل الباطنة، الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، طب الأورام، والأوعية الدموية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء وتخفيف العبء على المستشفيات.

وأشار مدير الصحة إلى أن هذه الدفعات الطبية ستستمر في الوصول أسبوعيًا، حيث سيشارك أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب من الجامعات المذكورة في تقديم خدماتهم بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الزيارات تدريب الفريق الصحي المحلي من خلال المحاضرات العملية والعلمية، مما يعزز من مستوى الرعاية الطبية في المحافظة.

كما سيشارك أطباء من معهد القلب والمستشفيات التعليمية في هذه الجهود.

من جانبها، أوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة الحالية تشمل تخصصات متنوعة مثل الجهاز الهضمي والمناظير، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب الأورام، العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، والأشعة، بالإضافة إلى تخصصات الأمراض النفسية والعصبية.