هيئة الرعاية الصحية تشارك بفعاليات مبادرة "بداية" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها بفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" في محافظات التأمين الصحي الشامل، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودشن "بداية" انطلاق فعالياتها الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة الرئاسية 'بداية' تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري في كافة المجالات، وذلك عبر تحسين جودة الحياة وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، بما يسهم في تمكين المجتمع من مواجهة التحديات.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمبادرة "بداية" من خلال إطلاق سلسلة ندوات لمقدمي الخدمة الصحية إضافة إلى ندوات توعوية وتثقيفية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس».

وتابع بيان الهيئة: ضمن فعاليات مبادرة "بداية"، تركز الندوات التوعوية على أهمية الصحة النفسية والجسدية، والتغذية السليمة ونمط الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية ونفسية مجانية للمواطنين بهدف دعمهم في الحفاظ على نمط حياة صحي.

كما تتضمن فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين تستهدف مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعزز بدوره مفهوم الرعاية الصحية الشاملة كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي والمتوازن، بما يسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

وتابع بيان الهيئة تشمل الفعاليات أيضًا فحوصات طبية مجانية للمواطنين مثل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفتها وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشاركة الهيئة في المبادرة الرئاسية 'بداية' من خلال منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الدور الريادي للهيئة في دعم المبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال برامج متكاملة تستهدف الارتقاء بالوعي الصحي، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة على كافة المستويات.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المبادرة ترمي إلى تمكين الأفراد من تحسين صحتهم الجسدية والنفسية عبر سلسلة من الورش التدريبية والندوات التوعوية المتخصصة، التي تُقدَّم بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، معربًا عن فخره بأن تكون الهيئة شريكًا في تعزيز الوعي والتغيير المجتمعي، وذلك في إطار التزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للنهوض بالخدمات الصحية وتقديم أفضل مستوى من الرعاية لجميع المواطنين.