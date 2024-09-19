بداية جديدة لبناء الإنسان.. الرعاية الصحية بالأقصر تشارك بحملات توعية

الأقصر – أحمد مرعى

شارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى أطلقها رئيس الجمهورية، بحضور اللواء المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرات البشرية في مختلف المجالات.

وتشارك هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، فى المبادرة من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأفراد، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف صحي، تستهدف مختلف الفئات العمرية لمقدمي الخدمة والمنتفعين، حيث تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية، والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم قادر واع ومثقف للمجتمع.

وتسعى هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مجتمع صحي وقادر على مواجهة التحديات، وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح هذه المبادرة، حيث تدعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات.



الرعاية الصحية بالأقصر تشارك فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان