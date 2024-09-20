محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بقرية الحيز بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

تفقد محافظ الجيزة، وحدة الرعاية الصحية بقرية الحيز إحدى القرى النائية بالمركز التي تبعد أكثر من 400كم عن مدينة الجيزة، وآخر النقاط الحدودية بالجنوب الغربي للمحافظة.

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الجولات الميدانية التي أجراها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تعزيزها وتحسينها.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية وأبرز المعوقات التي تواجههم، والتي تتضمن وجود صعوبة في شبكة الهاتف المحمول والحاجه إلى دعمها بوسائل تقوية وعدم انتظام التيار الكهربائي.

واطمئن المحافظ من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية التابعة للوحدة الصحية وتوافر ألبان الأطفال، موجهًا مديرية الشئون الصحية بضرورة دعم الوحدة الصحية بكافة احتياجاتها للتيسير على المواطنين.

وتفقد المحافظ الوحدة الكهربائية بقرية الحيز والتي تقوم بتوليد الكهرباء للمنازل والمنشآت بالمركز، مؤكدًا للمواطنين بحث الآليات اللازمه لضمان استمرارية تشغيل الوحدة الكهربائية وتقليص فترات انقطاعات الكهرباء لحين تنفيذ الحلول الجذرية لذلك.

والتقى المحافظ بعدد من مواطني قرية الحيز للاطلاع على مشكلاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم، مؤكدًا لهم تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد مبنى ديوان عام مركز الواحات البحرية لمتابعة انتظام العمل وتواجد الموظفين واستقبال المواطنين لإنهاء معاملاتهم، إذ تفقد إدارات الاستحقاقات والتعديات والتراخيص والأملاك وشئون العاملين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ، وعمرو القطامى عضو مجلس النواب، وصبري شاكر رئيس مركز الواحات، وأمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.



