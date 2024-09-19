محافظ الجيزة يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

في ثاني أيام جولاته بمركز الواحات البحرية، تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تقديم الخدمات الصحية وموقف توافر السلع الاستراتيجية والمواد التموينية والتزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ومدى رضاء المواطنين عن أداء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بـ مستشفى الواحات البحرية، للاطمئنان على مستوى الرعاية التى يتلقاها مواطنى الواحات البحرية.

شمل تفقد المحافظ المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وإدارة الأغذية والعناية المركزة والغسيل الكلوى.

وافتتح المهندس عادل النجار، وحدة الأشعة المقطعية والمنضمة حديثًا للخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على مستشفى الواحات البحرية، والتي تعد أحد المطالب الملحة لأهالى المركز.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث عدد من المقترحات التى ناقشها المحافظ خلال لقاءه مع عمد ومشايخ القرى لتوفير الأعداد الكافية من الأطباء بمختلف أقسام المستشفى لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال فعاليات زيارته، كرم المحافظ 100 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء الواحات البحرية، وذلك خلال تفقده مسجد الأنصارى بعد انتهاء أعمال التجديد والصيانة به.

واطمئن المحافظ، على توافر مختلف السلع الإستراتيجية والمواد التموينية خلال مروره على أحد المنافذ التجارية، بالإضافة لتوافر الكميات الكافية من الدواجن واللحوم والأسماك لسد احتياجات المواطنين، مؤكدًا التنسيق مع وزارة التموين لتحفيز الموردين للسلع التموينية المدعمة لمركز الواحات نظرًا لبعد المسافة والتي تزيد عن 400 كم من مدينة الجيزة.

وشدد "النجار"، على رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية على ضرورة التحسين الدائم لبيئة العمل بأقسام وإدارات مجلس مدينة الواحات البحرية والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة بهما، مؤكدًا حرص الدولة على تيسير إجراءات التصالح والتقنين، وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المركز.

وتفقد محافظ الجيزة، محطة مياه الدائري الجاري إنشاءها لتحسين ضغوطات المياه وايصالها بصورة جيدة للمواطنين حيث كلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص عينات المياه المعالجة بالمحطة لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، والنائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات، والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.