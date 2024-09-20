رحلة رومانسية تنتهي بمأساة.. وفاة سائحة إيطالية بعد سقوط تمثال عليها.. صور

فاطمة شوقى

تحولت نزهة سياحية رومانسية إلى مأساة في نابولي، حيث توفيت كيارا جاكونيس، سائحة إيطالية من مدينة بادوا، تبلغ من العمر 30 عاماً، بعد أن أصيبت في رأسها بتمثال سقط من أحد الشرفات خلال سيرها، حسبما قالت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.



ايطالية

وقع الحدث المأساوي في شارع سانتانا دي بالازو، حيث كانت وبحسب شهود عيان وصور كاميرات المراقبة، كانت الشابة تسير مع حبيبها ،ـ ليفيو روسو ، الذى كان يصطحبها في رحلة سياحية للاحتفال بعيد ميلادها / عندما صدمها التمثال الثقيل والذى سقط من أحد الشرفات، وكان التأثير قوياً لدرجة أن المرأة سقطت على الأرض فاقدة الوعي وبدأت تنزف بغزارة.

ونقلت خدمات الطوارئ جاكونيس إلى مستشفى فيكيو بيليجريني، حيث قام الأطباء بتشخيص إصابتها بنزيف تحت العنكبوتية، ورغم خضوعها لعملية جراحية وبقائها عدة أيام في العناية المركزة، لم تتمكن الشابة من التغلب على إصاباتها الخطيرة وتوفيت.



وفاة ايطالية



وبدأت السلطات الإيطالية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث، والفرضية الرئيسية هي أن مجموعة من الأطفال الذين كانوا يلعبون في شرفة مبنى مجاور قد قاموا بإلقاء التمثال عن طريق الخطأ، مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع عدة أمتار.

وتقوم الشرطة بتحليل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لتحديد هوية المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، تتم مقابلة السكان المحليين بحثًا عن مزيد من المعلومات التي ستسمح بالتوصل إلى نتيجة واضحة لما حدث.



وفاة ايطالية بسقوط تمثال



وبعد انتشار أخبار الحادث، سارع والدا الفتاة إلى التوجه إلى المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا. ومع ذلك، عندما وصلوا أخيرًا إلى وجهتهم، كان الأوان قد فات بالفعل. وفي الأيام الأخيرة، تحدث عمدة نابولي، جايتانو مانفريدي، عن الحادث، وقال "إن خبر وفاة كيارا هو ألم كبير. وقال: "إننا نتعاطف مع العائلة التي تأثرت بشدة بهذه المحنة التي أثرت علينا جميعًا بشدة". وأضاف والد كيارا بصوت مكسور بالدموع: "إذا وقع ذلك الشيء على ذراعها أو يدها أو رجلها... لكنه أصابها مباشرة على رأسها".