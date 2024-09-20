اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جوتيريش يدين هجوم مالي ويدعو إلى محاسبة المسؤولين

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:00 ص
جوتيريش يدين هجوم مالي ويدعو إلى محاسبة المسؤولين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال معسكرًا لتدريب قوات الدرك ومطارًا عسكريًا في باماكو عاصمة مالي، ودعا الحكومة إلى ضمان محاسبة المسؤولين.


وقال المتحدث باسم الأمين العام - في بيان، إن جوتيريش أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وكذلك للحكومة الانتقالية وشعب مالي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ومن بينهم أحد أفراد وحدة الحراسة التابعة للأمم المتحدة.


وأضاف المتحدث: "يدعو الأمين العام الحكومة الانتقالية في مالي إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الدنيء".


وأفادت تقارير بأن الهجوم الإرهابي المزدوج، الذي وقع الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وخلف أكثر من 200 جريح.







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