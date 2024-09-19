أمين عام الأمم المتحدة: مستوى الموت والدمار فى غزة الأكبر على الإطلاق

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أن مستوى الموت والدمار الذي نشهده في القطاع هو الأكبر على الإطلاق الذي رأيته خلال فترة ولايتي في منصب أمين عام الأمم المتحدة، وأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة على الإطلاق".

ودعا جوتيريش المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن مؤكدا على أهمية أن يعمل وقف إطلاق النار هذا على تهيئة الظروف اللازمة لانتقال السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الأمين العام إن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، وخاصة من الأونروا، في غزة "أمر لا يطاق على الإطلاق"، ويتطلب المساءلة الفعالة مضيفا نصر على أن جميع الحالات التي قتل فيها العاملون في المجال الإنساني في حالات حرب يجب أن تؤدي إلى تحقيق جدي ومساءلة فعالة حيث عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا لا مثيل له لم أر أي جزء آخر من العالم قُتل فيه هذا الكم من الناس وأعتقد أنه إذا كان هناك شيء يجب على المجتمع الدولي الالتزام به بقوة، فهو ممارسة كل الضغوط من أجل تحقيق هذه المساءلة".