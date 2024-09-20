اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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باكستان: مقتل 6 جنود و12 مسلحا فى اشتباكات بمقاطعتى شمال وجنوب وزيرستان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:23 م
باكستان: مقتل 6 جنود و12 مسلحا فى اشتباكات بمقاطعتى شمال وجنوب وزيرستان العنف في باكستان- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، مقتل ستة جنود و12 مسلحا خلال اشتباكات في مقاطعتي شمال وجنوب وزيرستان.

وأوضح الجيش - في بيان أذاعته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم - أن الاشتباكات اندلعت بعدما رصدت قوات الأمن في مقاطعة شمال وزيرستان تحركات سبعة مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي الباكستانية عبر الحدود الأفغانية، فيما تمكنت القوات من إحباط المحاولة والقضاء على المسلحين خلال تبادل كثيف لإطلاق النار.


وأضاف البيان أنه جرت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.


وفي سياق متصل، شن عدد من المسلحين هجوما على موقع لقوات الأمن في مقاطعة جنوب وزيرستان، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجوم وتصفية خمسة من المسلحين، إلا أن ستة من الجنود لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار.


وأعلن الجيش الباكستاني شن حملة تمشيط في المنطقة للتأكد من خلوها من المسلحين.







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