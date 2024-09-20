انتخابات أمريكا.. هاريس تظهر مع أوبرا وينفري بحضور مشاهير هوليوود "فيديو"

كتبت : نهال أبو السعود

أجرت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات أمريكا المقرر عقدها نوفمبر المقبل لقاء مع المذيعة الشهيرة اوبرا وينفري شارك خلاله عدد كبير من مشاهير هوليوود عن طريق الفيديو، في فعالية كانت تحت عنوان "توحيد أمريكا" تم بثها عبر الانترنت.

خلال المقابلة قالت أوبرا وينفري لكامالا هاريس إنها شعرت وكأن "حجاباً سقط" عنها بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من ترشحه للولاية الثانية وأضافت ان الأخيرة تقدمت بقوه الى صدارة التذكرة الديمقراطية: "يبدو لنا أن شيئاً ما حدث لك في اللحظة التي تنحى فيها جو بايدن وسحب ترشحه، وكأن حجاباً أو شيئاً قد سقط، وتقدمت بكل قوتك".

قالت هاريس إنها "شعرت بإحساس بالمسؤولية"، وأضافت : "ومع ذلك يأتي إحساس بالهدف. وما هو على المحك فيما يتعلق بالحريات الأساسية، وما هو على المحك في محاربة الكراهية، وتلك الجهود التي تسعى لتقسيمنا."

سألت المذيعة أوبرا وينفري كامالا هاريس عن كونها تمتلك سلاحاً، وهي المعلومة التي كشفت عنها خلال المناظرة مع دونالد ترامب في 10 سبتمبر، وقالت: "إذا اقتحم أحدهم منزلي، فسيتعرض لإطلاق النار."وأضافت مازحة: "ربما لم يكن ينبغي لي أن أقول ذلك... سيتولى فريقي التعامل مع هذا الأمر لاحقاً".

وجاءت تعليقاتها بعد حديث مراهقة كانت في موقع حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ولاية جورجيا، ووصفت الطالبة تعرضها لإطلاق النار مرتين.

وخلال الفعالية ظهر الممثل الكوميدي كريس روك وعدد من المشاهير افتراضياً في الحدث، وقال روك إن وجود هاريس في البيت الأبيض يعني تمثيلاً لبناته وأضاف: "أريد فقط أن أحضر بناتي إلى البيت الأبيض للقاء هذه الرئيسة السوداء"، وردت وينفري: "هذا سبب كافي."

وتابع روك: "أعتقد أنها ستكون رئيسة عظيمة، وأنا جاهز لقلب الصفحة"، في إشارة على ما يبدو إلى المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وأشار الممثل بن ستيلر إلى أهمية حقوق الإنجاب في الانتخابات القادمة وقال: "تعلمون، لدي ابنة عمرها 22 عاماً وابن عمره 19 عاماً، وسيشارك في أول انتخابات له. حقوق ابنتي الإنجابية أمر في غاية الأهمية."

وشارك في البث المباشر مشاهير آخرون مثل جوليا روبرتس، وتريسي إليس روس، وجينيفر لوبيز، وبرايان كرانستون.



