الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية على محور كورسك بلغت نحو 370 جنديا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكرانى خسر على محور كورسك خلال آخر يوم أكثر من 370 عسكريا و18 مدرعة، بينها دبابتان و4 مركبات مشاة قتالية و12 مركبة قتالية مدرعة.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أورده موقع "روسيا اليوم" - إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 8 ألوية أوكرانية في محيط 7 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدات كريميانويه وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا، مما أدى إلى سقوط نحو 20 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أنه بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد 4 محاولات أوكرانية لاختراق حدود روسيا في اتجاه بلدتي نوفي بوت وميدفيجيه، وفي هذه المعارك خسر الجيش الأوكراني نحو 60 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى دبابتين إحداهما "ليوبارد"، و3 مركبات مشاة قتالية من طراز CV-90 سويدية الصنع ومعدات أخرى.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية، بحسب البيان، تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 9 ألوية أوكرانية في محيط 21 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية. كما شنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 11 لواء للجيش الأوكراني في محيط 17 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

ووفقا للدفاع الروسية، شمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 15300 عسكري و124 دبابة و56 مركبة مشاة قتالية، و93 ناقلة جند مدرعة، و780 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

