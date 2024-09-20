ارجع للقديم.. اعرف فوائد النوم على الأرض لصحتك

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت من عشاق النوم علي الأرض فهذا التقرير سيقدم لكم الفوائد والأضرار والفئات الممنوعة من هذه العادة.

أوضح الدكتور جمال ذكي استشاري العظام في كلية طب أسيوط، أن النوم علي الأرض له بعض الفوائد في بعض الأحيان، والعكس قد يكون سبب في التعرض لمشكلة صحية.

وأشار إلي أن النوم علي الأرض، قد يكون السبب في تنشيط الدورة الدموية، وتحسنها، والسبب أن النوم المتساوي يساهم بشكل ملحوظ في هذا، كما أن هذه الوضعية للنوم تعمل علي تقليل فرص ألم الظهر، فإذا كنت تعاني من مشاكل فيه فعليك النوم علي الأرض، لافتا أن هذه الوضعية في النوم لها دور كبير تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر، والشعور بالإسترخاء النفسي.

وحذر استشاري العظام من النوم الدائم علي الأرض، لأنه قد يزيد من فرص تعرضك لبعض المضاعفات الصحية، ومنها ألم المفاصل، وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد بسبب برودة الأرض، وأيضا زيادة فرص التعرض للإصابة بالحساسية ، مضيفا أن النوم علي الأرض قد يكون غير مريحا لبعض الأشخاص وخاصة الذين إعتادوا علي نوم المرتبة.

كما أكد أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من الخوض في تجربة النوم علي الأرض، وهما:

- كبار السن لأنهم أكثر عرضة لحساسية البرد وآلام المفاصل.

- أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والرئة أو المشاكل العصبية.

- الحوامل لأنه يتسبب في زيادة الضغط على الظهر والجنين.

- الأطفال حيث يصعب على الطفل الحفاظ على وضعية نوم ثابتة على الأرض.