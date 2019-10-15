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هل النوم على الأرض مفيد فى علاج عرق النسا؟

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:00 م
هل النوم على الأرض مفيد فى علاج عرق النسا؟ النوم على الارض
كتبت هند عادل

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يفضل الكثير من الأشخاص النوم بوضعيات مختلفة يجدون فيها راحتهم مثل النوم بدون وسادة أو النوم على الأرض، ولكن قد يكون هذه الوضعيات تحمل فوائد صحية أو أثار جانبية مثل آلام الظهر والرقبة، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

 

الفوائد المحتملة للنوم على الأرض

 

تفسير-حلم-النوم-على-الأرض-ف

 

لا يوجد دليل علمي على أن النوم على الأرض يساعد في ألم الظهر ولكن الكثير من الشخاص يجدون راحتهم فى ذلك ويخلصهم من مشاكل الظهر.

 هناك بعض المزايا لهذه الفكرة حيث لا تحتوي المرتبة الناعمة على الكثير من الدعم للظهر،  فإنها تتيح للجسم  أن يغرق، مما يسبب انحناء العمود الفقري هذا يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر.

وإذا كانت المرتبة ناعمه للغاية  توصي كلية هارفارد الطبية بوضع الخشب الرقائقي تحت المرتبة أو وضعها على الأرض.

في حين أن السطح الأكثر ثباتًا قد يخفف من آلام الظهر ، إلا أنه يعتمد أيضًا على عوامل مثل:

سبب الآلم ،ووضعية النوم

هل النوم على الأرض يعالج عرق النسا؟
 

عرق النسا هو ألم يتضمن العصب الوركي ، والذي يمتد من أسفل الظهر إلى الوركين والأرداف وكل الساق، مثل باقى آلام الظهر ، قد يتم تحسين عرق النسا من خلال النوم على مراتب صلبة  يمكن أن يؤدي السطح الأكثر نعومة إلى تفاقم عرق النسا لأنه يجعل العمود الفقرى غير مستقيم.

ولكن يجب توخى الحذر بشدة عند الأشخاص الذين يعانون من  مشاكل في العمود الفقري مثل اضطراب العمود الفقري كالحداب فيجب سؤال الطبيب  عما إذا كان النوم على الأرض آمن من عدمه.

على الرغم من أن بعض الناس يشعرون بالتحسن بعد النوم على الأرض ، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة.

زيادة آلام الظهر

 

أضرار_النوم_على_الأرض

 

الادعاءات المتعلقة بالنوم وآلام الظهر متضاربة في حين يقول البعض أنه يقلل من الألم ، يقول آخرون أنه له تأثير معاكس، فإن السطح الصلب يجعل من الصعب على العمود الفقري الحفاظ على منحنى طبيعي.

تحتوي الأرضية عادةً على مزيد من الغبار والأوساخ مقارنة بالأسطح الأخرى الموجودة في جميع أنحاء المنزل، من المحتمل أن يحدث ذلك خصوصًا إذا  كانت الارض مفروشة بالسجاد والتي تجمع المواد المثيرة للحساسية مثل الغبار، فقد يؤدي النوم على الأرض إلى العطس، سيلان الأنف، حكة ، عيون حمراء

الصفير، مشكلة في التنفس، زيادة التعرض للبرد.

نظرًا لارتفاع الحرارة ، غالبًا ما تكون الأرضية أكثر برودة من بقية الغرفة قد تشعر بالراحة عند النوم على الأرض خلال أشهر الصيف، ولكن خلال فصل الشتاء، يمكن أن تؤدي الأرضية الباردة إلى تقليل حرارة الجسم بسرعة ، مما يجعل الشعور بالبرد أكثر من المعتاد

النوم على الأرض ليس للجميع قد لا تكون آمنة لبعض الأفراد ، بما في ذلك:
 

كبار السن
 

 مع التقدمن ​​في العمر ، تصبح العظام  أضعف قد يزيد النوم على الأرض من خطر الإصابة بالكسور أو الشعور بالبرد الشديد.

الأشخاص الذين هم عرضة للشعور بالبرد مثل حالات مثل فقر الدم ومرض السكري من النوع 2 ، والغدة الدرقية يمكن أن تزيد الشعور بالبرد.

يعتبر النوم آمنًا على الأرض أثناء الحمل يشعر الكثير من الحوامل بالراحة عند النوم على الأرض.

 

 


النوم

النوم على الارض

فوائد النوم على الارض

اضرار النوم على الارض

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