اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تقدم طعنا رسميا للجنائية الدولية فى مذكرة اعتقال نتنياهو

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:27 م
إسرائيل تقدم طعنا رسميا للجنائية الدولية فى مذكرة اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها قدّمت طعناً رسمياً فى طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس"، بأن «إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد سمحت في يوليو الماضي، لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب بقطاع غزة.







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