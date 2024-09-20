اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 08:05 م
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إحالة 256 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية بالبحيرة للتحقيق لغيابهم عن العمل

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:30 م
إحالة 256 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية بالبحيرة للتحقيق لغيابهم عن العمل مستشفى - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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شنت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة للوقوف على مدى تحقق الانضباط الإداري، وانتظام سير العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.


وأسفرت تلك الحملات، عن رصد  256 حالة غياب بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتم إحالة المخالفين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

ويأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتكثيف المرور الصباحي والمسائي، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على مدى  الإنضباط الإداري والإطمئنان على مدى انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كل المنشآت الصحية.







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