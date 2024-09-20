أستاذ أوبئة: متحور كورونا الجديد ليس شرسًا ولكنه سريع الانتشار

كتبت فاطمة ياسر

حالة من القلق بعد انتشار متحور كورونا الجديد "xec" في العديد من الدول، فماذا نعرف حتى الآن عن هذا المتحور، وكيف يمكنا الوقاية من الإصابة بأي مضاعفات مرتبطة به؟

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن متحور كورونا الجديد "XEC" ليس شرسًا، بل هو سريع الإنتشار، كما أن هذا المتحور يعتبر أحد متحورات أوميكرون، ويحتوى علي عدة طفرات في بروتين باسيك الذي يستخدمه فيروس كورونا لنقل العدوي والإمساك بخلايا الجسم، ولهذا السبب هو يعتبر سريع الانتشار، وسهل العدوي من شخص إلي آخر.

وأشار أستاذ علم إنتشار الأوبئة، إلى أن أعراض كتحور كورونا الجديد "xec" مثل باقي متحورات كورونا،وهي:

-الحمى أو رعشة الجسم.

-السعال.

- ضيق أو صعوبة التنفس.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- التعب.

- آلام العضلات.

- الصداع.

- الغثيان أو القيء.

- الإسهال.

- تكسير الجسم.

وحث أستاذ علم إنتشار الأوبئة علي ضرورة الحماية من فرص الإصابة بمتحور كورونا الجديد "xec" عن طريق، ارتداء الكمامة، خاصةً في الأماكن المغلقة والمزدحمة، منعًا لانتقال العدوى، و غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون، و عدم الاختلاط بأشخاص تظهر عليهم أي عرض، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين، كما يجب علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال توخي الحذر لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.