هل تعانى من التهاب الحلق؟.. 7 علاجات منزلية قد تساعد في تخفيف الألم

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون التهاب الحلق مؤلمًا، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا، وبالتالي، من الضروري اتخاذ الاحتياطات والأدوية اللازمة التي قد تساعد في تخفيف الألم، ومع ذلك، فإن الأدوية لا تناسب الجميع، ونتعرف في هذا التقرير على بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي قد تساعدك في تخفيف الألم، بحسب موقع "تايمز ناو".

1. الغرغرة بالماء المالح

أحد أكثر العلاجات فعالية لالتهاب الحلق هو الغرغرة بالماء المالح الدافئ، يساعد الماء المالح في تقليل التورم وتخفيف المخاط وطرد المهيجات أو البكتيريا.



ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، فإن الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد في منع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتقليل شدة أعراض التهاب الحلق.

كيفية الاستخدام: قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، قم بالغرغرة بالمحلول لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم ابصقه، كرر ذلك عدة مرات في اليوم.

2. العسل

يُعرف العسل بخصائصه المهدئة وغالبًا ما يستخدم لعلاج السعال والتهاب الحلق، وجدت دراسة نشرت في أرشيف طب الأطفال أن العسل كان أكثر فعالية من العديد من أدوية السعال للأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

يمكن أن تساعد خصائص العسل المضادة للميكروبات في مكافحة الالتهابات وتغطية الحلق، ما يوفر راحة من الألم.

طريقة الاستخدام: امزج ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ أو شاي الأعشاب. اشرب ببطء. كرر ذلك 2-3 مرات في اليوم.

3. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يجعله علاجًا قويًا لالتهاب الحلق. أظهرت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية قدرة الزنجبيل على تقليل الالتهاب والألم، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لالتهاب الحلق الناجم عن العدوى.



يساعد الزنجبيل أيضًا في تعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من مدة المرض.



طريقة الاستخدام: قشر وقطع قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، اغلي الشرائح في كوب من الماء لمدة 10 دقائق تقريبًا، صفي الشاي وأضف العسل والليمون حسب الرغبة واشربه دافئًا.

4. البابونج

يُعرف البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد استنشاق بخار البابونج أو شرب شاي البابونج في تخفيف أعراض التهاب الحلق. أشارت مراجعة في تقارير الطب الجزيئي إلى أن البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الحلق وتقليل الالتهاب واسترخاء العضلات، مما يوفر الراحة لمن يعانون من التهاب الحلق.



طريقة الاستخدام: قم بغلي كوب من شاي البابونج واستنشق البخار قبل الشرب، يمكن أن يعزز إضافة العسل من تأثيراته المهدئة.

5. النعناع

يحتوي النعناع على المنثول، الذي له تأثير مبرد ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى.



تدعم الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للممارسة السريرية استخدام المستحضرات المحتوية على المنثول لتخفيف آلام التهاب الحلق والأعراض الأخرى المرتبطة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.



طريقة الاستخدام: اشرب شاي النعناع أو أضف بضع قطرات من زيت النعناع إلى جهاز نشر الروائح للاستنشاق. تجنب تناول زيت النعناع مباشرة، لأنه قد يكون قويًا جدًا.

6. العرقسوس

تم استخدام العرقسوس تقليديًا لعلاج التهاب الحلق بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة.



وجدت دراسة أن الغرغرة بالعرقسوس كانت فعالة في تقليل التهاب الحلق بعد الجراحة لدى المرضى.



طريقة الاستخدام: أضف العرقسوس المجفف إلى الماء المغلي واتركه منقوعًا لمدة 5-10 دقائق. صفي الشاي واشربه. ومع ذلك، يجب استخدامه باعتدال لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية.

7. الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات الطبيعية بسبب مركب الأليسين، وجدت دراسة نشرت في Advances in Therapy أن مكملات الثوم ساعدت في تقليل تكرار نزلات البرد، والتي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.



طريقة الاستخدام: اسحق فصًا من الثوم واخلطه بالعسل أو أضفه إلى الماء الدافئ يمكن أن يوفر شرب شاي الثوم أيضًا راحة.