كوكتيل الأجسام المضادة من أسترازينيكا لعلاج كورونا فعال ضد متحورات أوميكرون

كتبت أمل علام

كشفت شركة "أسترازينيكا" AstraZeneca ، عن أن الكوكتيل الذى يحتوى على الأجسام المضادة للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه، قد ثبت أنه يحتفظ بنشاط معادل ضد متغيرات فيروس كورونا من أوميكرون، بما في ذلك المتغير الفرعي BA.2 شديد العدوى، في دراسة معملية مستقلة.

قالت شركة الأدوية المدرجة في لندن اليوم الاثنين، إن بيانات من الدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن أظهرت أن العلاج قلل من كمية الفيروس المكتشفة في عينات من جميع المتغيرات الفرعية لمتحور اوميكرون المختبرة في رئتي الفئران، الدراسة لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، إنه تم اختبار علاج افيوشيلدEvusheld ضد المتغيرات الفرعية BA.1 و BA.1.1 و BA.2من اوميكرون Omicron وقد ثبت أيضًا أنه يحد من الالتهاب في الرئتين.

قال جون بيريز، المدير التنفيذي الأول لشركة استرازينيكا AstraZenecaتدعم النتائج أيضًا عقار افيوشيلد Evusheldكخيار مهم محتمل للمساعدة في حماية المرضى المعرضين للخطر مثل الذين يعانون من نقص المناعة والذين قد يواجهون نتائج سيئة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

قالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن الأرقام التي تظهر ارتفاعًا عالميًا في حالات كورونا قد تنذر بمشكلة أكبر بكثير، حيث انتشر متغيران من اوميكرون Omicron وسط تخفيف القيود والاختبارات، تعتمد اللقاحات على جهاز مناعي سليم لتطوير الأجسام المضادة المستهدفة وخلايا مكافحة العدوى، لكن Evusheld يحتوي على أجسام مضادة مُصنَّعة معمليًا مصممة للبقاء في الجسم لأشهر لاحتواء الفيروس في حالة الإصابة.

وتأتي النتائج بعد أن وافقت بريطانيا الأسبوع الماضي على العلاج للوقاية من العدوى لدى البالغين الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية، ويخضع Evusheld حاليًا للمراجعة الأوروبية وتم ترخيصه في الولايات المتحدة.