‌الصحة العالمية: إصابة طفل بأنفلونزا الطيور فى كمبوديا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه تم إخطار منظمة الصحة العالمية (WHO) من قبل نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية (IHR) في فى كمبوديا بحالة مؤكدة مختبريًا لعدوى بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور A (H5N1) في طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.

وأوضحت، أن هذه الحالة هي واحدة من 10 حالات بشرية للإصابة بفيروس الإنفلونزا A (H5N1) تم الإبلاغ عنها في كمبوديا في عام 2024.

وأضافت، أنه من عام 2003 حتى الوقت الحاضر، تم الإبلاغ عن 72 حالة إصابة بشرية بفيروس الأنفلونزا A (H5N1)، بما في ذلك 43 حالة وفاة "نسبة الوفيات 59.7%' في البلاد, ووفقًا للوائح الصحية الدولية فإن العدوى البشرية الناجمة عن نوع فرعي جديد من فيروس الإنفلونزا A هي حدث يحتمل أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة ويجب إخطار منظمة الصحة العالمية به. وبناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، تقدر منظمة الصحة العالمية الخطر الحالي الذي يشكله هذا الفيروس على عامة السكان بأنه منخفض.