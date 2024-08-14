الصحة العالمية: المخاطر الصحية العالمية الناجمة عن أنفلونزا الطيور منخفضة

كتبت أمل علام

أصدرت كل منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للصحة، تقييما مشتركا بشأن الأحداث الأخيرة لفيروس أنفلونزا الطيور A(H5N1) في الحيوانات والبشر.

وقالت، إنه في الوقت الحاضر، واستناداً إلى المعلومات المتاحة، فإن منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للصحة، تقدر المخاطر الصحية العامة العالمية الناجمة عن فيروسات أنفلونزا الطيور من النوع أ (H5N1) بأنها منخفضة

في حين أن خطر الإصابة بالعدوى بين الأشخاص المعرضين مهنياً يتراوح بين منخفض ومتوسط اعتماداً على تدابير التخفيف من المخاطر المعمول بها.

وأكدوا، إنه لا يزال انتقال العدوى بين الحيوانات مستمراً، وحتى الآن تم الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات البشرية، ورغم أن المزيد من الإصابات البشرية المرتبطة بالتعرض لحيوانات مصابة أو بيئات ملوثة من المرجح أن تستمر في الحدوث، فإن التأثير الإجمالي لهذه الإصابات على الصحة العامة على المستوى العالمي ضئيل.