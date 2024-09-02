وزير الرى: تعاملنا بنجاح مع عدة نقاط تواجه أزمات فى توزيع وإدارة المياه

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة ما تم من إجراءات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية والتى تشمل شهور الصيف الحالى "يونيو-يوليو-أغسطس" لضمان توفير الاحتياجات المائية بعدد من المواقع بشبكة الترع على مستوي الجمهورية والتى كانت تعد من مناطق الازمات وتواجه سابقا تحديات عديدة فى توزيع وإدارة المياه، وتمكنت أجهزة الوزارة من التعامل معها بنجاح خلال الموسم الصيفى الحالى .

تم خلال الاجتماع إستعراض حالة الرى بزمام ترعة الحمام وما يتم من أعمال مناوبات لاستيفاء احتياجات الترعة من المياه وتحقيق منسوب المياه المطلوب أمام محطة مياه شرب جنوب العلمين ، بالإضافة لما يتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على زمام الترعة.



وفيما يخص ترعة السويس يتم متابعة إجراء التطهيرات بشكل دائم ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة لإمكان رى الزمام المقرر عليها، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة شرب السويس، وفى ترعة بورسعيد يتم اتخاذ إجراءات مشابهة من أعمال تطهيرات ومتابعة مستمرة لتحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة شرب بورسعيد .

وفيما يخص بحر مويس بمحافظة الشرقية فيتم مراجعة أعمال التطهيرات وإزالة الحشائش والترسيبات بالترعة وتدعيم الجسور، والتنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لتحريك وحدات الطوارئ عند المواقع التى تحتاج لزيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بها .

وفى ترعة وادي النقرة بمحافظة أسوان تتواصل أعمال التطهيرات وإزالة الترسيبات بالترعة، مع دعم مركز الطوارئ فى أسوان بوحدات رفع متنقلة لتحسين حالة الرى طبقاً للموقف على الطبيعة .

وفى محافظتى الفيوم وبنى سويف يتم متابعة مناسيب أمام قناطر اللاهون وحجز حسن واصف للإطمئنان على توفير التصرفات والمناسيب المطلوبة التي تستوفى إحتياجات محافظة الفيوم المائية ، كما يتم عمل الموازنات المائية اللازمة لضمان توفير المناسيب المطلوبة بترعتى الابراهيمية وبحر يوسف لإستيفاء إحتياجات محافظة بنى سويف المائية .

وفى منطقة وسط الدلتا يتم متابعة المناسيب والتصرفات بعدد من المواقع الهامة وهى "حجز الراهبين – فم القاصد – فم القضابة – فم المنصورية" بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ، وفم وقناطر الحجز الواقعة على ترعة الباجورية بمحافظتى المنوفية والغربية .

وفى نهاية الاجتماع وجه سويلم بأهمية المتابعة الدقيقة لحالة المياه بتلك النقاط الساخنة خصوصا منطقة النقرة بأسوان والتى مازالت تواجه بعض التحديات الجارى التعامل معها من خلال وضع حلول عاجلة وأخرى آجلة ، و الاستمرار فى دعم برنامج صيانة البوابات حتى تستطيع القيام بدورها فى حجز وتوزيع وإدارة المياه .



