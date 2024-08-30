اليوم السابع
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وزير الرى: متابعة معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية بالمنصورة الجديدة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 10:56 ص
وزير الرى: متابعة معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية بالمنصورة الجديدة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية.

 

ووجه سويلم بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإنشاء محطة رفع جديدة على مصرفى قلابشو و زيان لتستوعب التصرفات المائية وضخها الى مجرور الطرد القائم حاليا مع توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف 13 م3/ث.

 

كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة، والتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجرور طرد محطة الرفع.

 







وزارة الرى

وزير الرى

المياه

المنصورة الجديدة



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