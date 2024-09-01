‫وزير الرى: 720 مليون جنيه استثمارات وصيانة لمحطات الميكانيكا والكهرباء بـ2023/2024

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول مجهودات المصلحة فى ختام موسم الصيف الحالى والذى يمثل أقصى الاحتياجات المائية.



وأشار سويلم، إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الاخرى، فى تحسين منظومة إدارة و توزيع المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وحرصت المصلحة على تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والعمرات بجميع المحطات التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية والبالغة نحو 403 عمرة بهدف ضمان جاهزية وحدات الرفع لموسم اقصى الاحتياجات .

ولفت سويلم، إلى أن المصلحة استعدت بحزمة من الإجراءات العاجلة لحسم مشاكل النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من مجموعة من الأنشطة والتي اشتملت على أعمال توريدات وتركيبات وإحلال العديد من المهمات والعناصر الخاصة بالمحطات، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب 12 محركا كهربائيا و4 محولات لمحطات الشلوفة على ترعة السويس، وتركيب 10 محركات كهربائية لمحطة النصر 2 بمحافظة البحيرة، وتأهيل محركات محطة قوته ببنى سويف، وتركيب 7 وحدات طوارى وتشغيل 3 وحدات رئيسية بمحطة قلابشو بالدقهلية، وتركيب (4) وحدات طوارئ بمحطة رى بحر البقر بمحافظه الشرقية، وتصنيع وتركيب بوابات الطرد لمحطات مريوط وتركيب وحدة طوارئ بمحطة ماريوبليس بالإسكندرية، وتأهيل (3) محركات لمحطات شرق السويس، وتأهيل (5) محركات بمحطات المراشدة القديمة والنمسا وإسنا 3 بمحافظة قنا والأقصر، كما يجرى تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة بالفيوم، ورفع كفاءة الأعمال المدنية وخطوط الطرد لمحطات التقدم بالإسماعيلية.

كما حرصت أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

ووجه سويلم بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة له لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

أوضح أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب الـ 600 مليون جنيه بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى 2023 / 2024.

وأكد أن المصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 104 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (55) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ) .