وزارة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 207 ألف اتصالا خلال شهر يوليو

كتب مدحت وهبة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر يوليو 2024 ، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر يوليو ما يزيد على 207,334 اتصالا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقام مسئولو بالرد على هذه الاتصالات بنسبة 89٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث استقبلت خطوط الوزارة ما يزيد على 207,334 اتصالا تم الرد على عدد 179440 اتصالاً منها، وقام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد ١٤٢١٧٤ اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على عدد 122471 منها بنسبة رد تصل إلى 86٪، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 111301 استفسارا وعدد 11479 طلبا وعدد 1997 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا ثم البحيرة ثم أسيوط ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم البحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد ٢٥٩١٥ اتصالا على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 20919 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 81٪ ، وكان من هذه الاتصالات عدد 19,982 استفسارا وعدد 144 طلبا وعدد 42 شكوى ، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية واقلها محافظات الوادي الجديد ثم مرسى مطروح ثم جنوب وشمال سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 19,199 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044 ، قامت الوزارة بالرد على 17762 منها بنسبة رد تصل إلى 93٪ ، كما قامت شركة إي فاينناس باستقبال عدد 12220 اتصالا على نفس الرقم، تم الرد على عدد 10581 اتصالا منها بنسبة ٨٧٪ ، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة ثم الجيزة ثم الشرقية وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم مرسى مطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد 7826 اتصالا على الخط الساخن رقم 16439 تم الرد على عدد 7707 منها بنسبة تصل إلى 98٪ كان منها عدد 5833 استفسارا وعدد 312 طلبا وعدد 2,396 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية وأقلها محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم مرسى مطروح.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 8869 اتصالا على الخط الساخن رقم 16023 تم الرد على عدد ٨٥٤٨ منها بنسبة تصل إلى ٩٦,٤٪ كان منها عدد 4041استفسارا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل وعدد 4489 طلبا للعلاج أو المتابعة وعدد 18 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).