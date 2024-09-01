اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوتنا فى شبابنا..

صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات من أبناء حلايب وشلاتين

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:53 ص
صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات من أبناء حلايب وشلاتين جانب من المعسكر
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد القيادات التطوعية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين تحت عنوان "قوتنا فى شبابنا" لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان.

صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات التطوعية من أبناء حلايب وشلاتين
صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات التطوعية من أبناء حلايب وشلاتين

تضمن المعسكر على مدار 4 أيام سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات داخل مناطق حلايب وشلاتين، أيضا التدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والشباب والأسر لتوصيل رسائل التوعية التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

معسكر صندوق مكافحة الإدمان لأبناء حلايب وشلاتين
معسكر صندوق مكافحة الإدمان لأبناء حلايب وشلاتين

كما هدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالإضافة الى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

معسكر لإعداد قيادات تطوعية لأبناء حلايب وشلاتين
معسكر لإعداد قيادات تطوعية لأبناء حلايب وشلاتين

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال الخط الساخن"16023" مع استمرار تنفيذ برامج التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومراكز الشباب وفى المدارس والجامعات خلال فترة الدراسة.







صندوق مكافحة الإدمان

معسكرا لإعداد القيادات التطوعية من أبناء حلايب وشلاتين

معسكر لتدريب شباب حلايب وشلاتين على برامج التوعية

التوعية بأضرار المخدرات بحلايب وشلاتين

مراكز علاج مرضى الإدمان




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