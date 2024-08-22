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طرق الحصول على تمويل بمشروع مستورة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:16 م
طرق الحصول على تمويل بمشروع مستورة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب مدحت وهبة

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نجح بنك ناصر الاجتماعى فى تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالى 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مشروع مستورة بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التى يقدمها البنك للمرأة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بمشاركة عميلات تمويل مستورة فى فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية

وذلك لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك، خاصة تمويل مستورة الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى هذه المشروعات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

انفوجراف
انفوجراف

 







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